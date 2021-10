An diesem Sonntag ab 15 Uhr wollen sich die Drittliga- Volleyballer des TV Feldkirchen im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Speyer unbedingt die ersten Punkte in der noch frischen Saison 2021/2022 sichern. Die Mannschaft von TVF-Trainer Andreas Kurz hat dazu ihr spielfreie Woche intensiv genutzt, um in vielen Trainingseinheiten an den vakanten Stellen zu arbeiten.