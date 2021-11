Zu Beginn einer Serie von drei Heimspielen empfangen die Männer des TV Feldkirchen an diesem Sonntag um 15 Uhr den Tabellendritten TV Waldgirmes zum Spiel der 3. Liga Süd in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied. Zum Hinrundenabschluss der Vorrundengruppe 1 sind die Vorzeichen für Feldkirchen „ein wenig verkorkst“ So beschreibt der TVF-Trainer Andreas Kurz die Situation vor dem Duell mit den Hessen von seinem Krankenbett aus.