TV Feldkirchen kann gegen das Topteam nur positiv überraschen

Zum Beginn der Rückrunde der zweigeteilten 3. Volleyballliga Süd der Männer steht dem TV Feldkirchen an diesem Sonntag ab 15 Uhr in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums ein besonders harter Brocken am Netz gegenüber. Der Spitzenreiter TG Rüsselsheim II macht dem Schlusslicht seine Aufwartung. Alles andere als eine klare Niederlage des TVF wäre eine faustdicke Überraschung. Aber wo hat es bei solchen Spielen „Letzter gegen Erster“ nicht doch schon das eine oder andere nicht erwartete Ergebnisse gegeben?