Für die Volleyballer des TV Feldkirchen endet an diesem Sonntag die Hinrunde in der Regionalliga Südwest. In der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule auf dem Heddesdorfer Berg in Neuwied ist ab 16 Uhr (der Spielbeginn wurde kurzfristig um eine Stunde nach hinten verlegt) das Team von Eintracht Frankfurt zu Gast.