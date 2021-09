Lang, lang ist's her: Nachdem die vergangene Volleyballsaison in der 3. Liga Süd im Februar 2021 abgesagt wurde, haben die Männer des TV Feldkirchen kein Spiel mehr unter Wettbewerbsbedingungen absolviert. Nun hat der verein seine Mannschaft erneut für die 3. Liga gemeldet, um endlich zu beweisen, dass sie das Zeug dazu hat, eine bessere Rolle als in den vergangenen beiden Jahren zu spielen.