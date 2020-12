Bad Salzig

Zwei Mannschaften in der Volleyball-Oberliga haben statt 16 Spielen erst 15 auf dem Konto: Der TV sebamed Bad Salzig und der TV Walpershofen. Die beiden holen am Sonntag um 16 Uhr in der Köllertalhalle in Walpershofen-Riegelsberg. Favorit ist der gastgebende Tabellenzweite, Bad Salzig allerdings braucht Punkte im Abstiegskampf.