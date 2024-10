Plus Ransbach-Baumbach

TSG Blankenloch löst gemischte Gefühle aus – Westerwald Volleys in Liga und Pokal gefordert

i Peter Nogueira Schmid (links, hier im Block mit Christoph Heibel) gab gegen Freiburg II seinen Einstand im Trikot der Westerwald Volleys. Beobachtet wird der Neuzugang in dieser Szene von Jonathan Waters (Nummer 7), der den Westerwald Volleys im Heimspiel gegen die TSG Blankenloch fehlen wird. Foto: Marco Rosbach

Der Anfang ist gemacht, wobei vieles von dem, was Trainer Alexander Krippes im Heimspiel gegen die FT Freiburg II bei seiner Mannschaft erkannte, deutlich besser war als das Ergebnis. Der 2:3-Auftaktniederlage in eigener Halle nun den ersten Sieg folgen zu lassen, das ist der klare Plan, wenn die Westerwald Volleys in der Dritten Liga Süd die TSG Blankenloch empfangen. Los geht's in der Ransbach-Baumbacher Sporthalle (Erich Kästner Schule) am heutigen Samstag um 19 Uhr.