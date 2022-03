Nur einen von sechs möglichen Punkten sicherten sich die Volleyballerinnen des VSC Guldental an ihrem Doppelspieltag in der Oberliga. „Das war nicht die Ausbeute, die wir uns vorgestellt haben. Aber die Leistungen in den beiden Spielen waren absolut top. Ich kann meinen Spielerinnen überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagte Thomas Schmidt, der VSC-Trainer, nach dem 2:3 gegen den VfL Oberbieber und dem 0:3 beim TSV Speyer.