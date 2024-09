Plus Feldkirchen Trotz Krankheitswelle: TV Feldkirchen will in eigener Halle die Auftaktniederlage vergessen machen Von Christoph Hansen i TV Feldkirchen will in eigener Halle Auftaktniederlage vergessen machen Foto: Michelle Husmann Die Mannschaft des TV Feldkirchen ist mit einer unerwartet deutlichen Niederlage in die Saison 2024/2025 der Volleyball-Regionalliga Südwest gestartet. Bei der SG Rodheim gab es zum Auftakt eine 0:3 (52:75)-Niederlage. Lesezeit: 1 Minute

Diese Schlappe will die Mannschaft von TVF-Trainer Andreas Kurz nicht lange auf sich sitzen lassen und möglichst schon an diesem Sonntag ab 15 Uhr in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied vergessen machen. Dort wird die Begegnung gegen die TG Mainz-Gonsenheim angepfiffen, die ihr Saisonauftaktspiel ebenfalls in den Sand gesetzt ...