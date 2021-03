Am 2. Oktober 2021 feiert der Volleyballsport in der niederbayerischen Kleinstadt Vilsbiburg seinen 50. Geburtstag. An diesem Tag vor 50 Jahren gründeten neun volleyballbegeisterte Jugendliche im TSV Vilsbiburg eine Volleyballabteilung. Bereits ein Jahr später gab es die erste Frauenmannschaft beim TSV, die fortan Jahr für Jahr aufstieg, bereits 1976 die Spielberechtigung für die 2. Bundesliga erwarb und 1981 erstmals in die 1. Bundesliga aufstieg.