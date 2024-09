Plus Bad Salzig Start gegen Saarlouis: Bad Salzig gehört zum engen Favoritenkreis der Volleyball-Oberliga Von Mirko Bernd i Der breiter aufgestellte TV sebamed Bad Salzig 2024/2025 mit (hinten, von links) Lennart Schiffmann, Falk Dobbertin, Fabian Mohr, Ben Zerwes, Spielertrainer Julius Hammes, Bjarne Giersch sowie (vorne, von links) Florian Grajewski, Kilian Bobbert, Linus Kaiser, Philipp Rausch, Tim Gärtner, Lukas Rikl und Paul Knep (Co-Trainer). Es fehlen: Trainerin Lisa Guillermard, Timo Herrmann, Jan Schulz-Utermöhl und Till Wiesenthal. Foto: Robert Kaiser Das enge Rennen um den Aufstieg in die Volleyball-Regionalliga der vergangenen Saison ist sicherlich noch allen beim Oberligisten TV sebamed Bad Salzig präsent. Erst am letzten Spieltag entschied der TV Wiesbach in der Bopparder Großsporthalle den Titelkampf für sich. Lesezeit: 2 Minuten

Nun steht der erste Spieltag der neuen Saison an – und mit der VSG Saarlouis kommt am Sonntag um 16 Uhr die dritte Mannschaft an den Rhein, die in den dramatischen Meisterschaftskampf verwickelt war und den TV schließlich noch auf den dritten Platz verdrängte. Bad Salzigs Spielertrainer Julius Hammes, der den ...