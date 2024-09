Plus Wirges

Starker Auftritt gegen Gensingen und Mainz: Frauen der Westerwald Volleys starten mit zwei Siegen

i Die Frauen der Westerwald Volleys (hier Pauline Gelhard im Angriff) setzten sich in der Rheinland-Pfalz-Liga erst gegen Gensingen und dann gegen Mainz durch. Foto: Andreas Hergenhahn

Das war ein Start nach Maß für die Frauen der Westerwald Volleys: In der Rheinland-Pfalz-Liga entschied die Volleyball-Mannschaft von Trainer Simon Krippes am Heimspieltag in der Wirgeser Sporthalle beide Partien für sich.