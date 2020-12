Langenlonsheim

Aufsteiger VSC Guldental kommt in der Oberliga blendend zurecht. In ihrem zweiten Heimspiel behielten die Volleyballerinnen erneut die Oberhand und setzten sich gegen die Drittliga-Reserve des TV Lebach mit 3:1 (-14, 13, 13, 15) durch. „Man merkt, dass der Siegeswille und das Selbstvertrauen in der Mannschaft hoch sind. Die Spielerinnen wollen, wollen, wollen und lassen sich auch von einem Satzrückstand nicht aus der Ruhe bringen“, lobte VSC-Trainer Thomas Schmidt, der sich über den gelungenen Saisonstart (sechs Punkte aus drei Partien) und den vierten Tabellenplatz freut.