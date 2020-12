Sinzig

Für die Volleyballer der LAF Sinzig wird das Saisonfinale in der Regionalliga Südwest äußerst spannend. Die Mannschaft um Spielertrainer Matthias Michno hat in einer engen Begegnung beim TuS Kriftel II mit 2:3 (21:25, 25:18,21:25, 25:23, 13:15) verloren. Durch den gleichzeitigen 3:1-Sieg von Konkurrent Eintracht Frankfurt gegen die TG Naurod rutschten die Sinziger ab auf Platz acht, der derzeit einen Abstiegsplatz darstellt. Am 14. März kommt es in Sinzig zum direkten Duell mit den Frankfurtern.