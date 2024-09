Plus Sinzig

Sinziger schlagen fehlerlos auf – 3:0-Heimsieg zum Auftakt

Von Lutz Klattenberg

i Einen perfekten Saisonauftakt, und das auch noch in der Sinziger Rhein-Ahr-Sporthalle B, haben die LAF Sinzig (hier mit Lukas Echelmeyer beim Angriff) mit dem 3:0 gegen Ober-Roden hingelegt. Foto: Vollrath

Mit einem 3:0 (25:21; 25:18; 25:21)-Heimsieg sind die LAF Sinzig erfolgreich in die Saison der Volleyball-Regionalliga Südwest gestartet. In der Rhein-Ahr-Sporthalle B, in der erstmals seit viereinhalb Jahren wieder ein Ligaspiel absolviert wurde, war der Erfolg gegen Aufsteiger VC Ober-Roden zu keiner Zeit gefährdet.