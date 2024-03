Plus Ransbach-Baumbach/Dernbach Sieg gegen USC Freiburg würde Klarheit schaffen: Feiern WW Volleys am Samstagabend den Klassenverbleib? Von René Weiss Die Westerwald Volleys sind es aus den vergangenen Jahren gewohnt, kurz vor dem Ende einer Volleyball-Saison gemeinsam zu feiern. Zuletzt war es für den Serien-Aufsteiger der Durchmarsch in die 3. Liga Süd, jetzt könnte der Anlass ein anderer sein. Lesezeit: 1 Minute

Die Rechnung ist einfach: Wenn der Zusammenschluss aus SC Ransbach-Baumbach und Beach Club Dernbach/Montabaur in seinem Heimspiel in der Ransbach-Baumbacher Sporthalle gegen den USC Freiburg mindestens zwei Zähler holt, ist der Klassenverbleib sicher. Dann kann die TG Schwenningen nicht mehr an den Volleys vorbeiziehen. „Wir freuen uns darauf, dass es ...