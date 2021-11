SG Neuwied/Andernach will mindestens einen Punkt in Hanau holen

Vier Spiele sind absolviert in der Volleyball-Regionalliga Südwest der Frauen und damit exakt ein Viertel der Saison 2021/2022. Dennoch endet schon an diesem Sonntag die erste Hinrunde einer aufgrund der Covid-19-Pandemie leicht verkürzten Spielzeit mit neuem Modus. In zwei Vorrundengruppen qualifizieren sich die jeweils drei besten Mannschaften für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga Süd, die Volleyballteams unter dem Strich landen demnach in der Abstiegsrunde. In beiden Runden gibt‘s in einer Hin- und einer Rückserie insgesamt jeweils sechs weitere Partien, danach ist die Saison beendet.