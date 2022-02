SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied gewinnt sein Heimspiel

Zwei Spiele hat die SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach in der Abstiegsrunde der Volleyball-Regionalliga Südwest der Frauen absolviert, beide hat die Mannschaft vom Mittelrhein gegen das Stützpunktteam Südwest des DVV, das in Wiesbaden angesiedelt ist, absolviert. Das Hinspiel in der hessischen Hauptstadt verloren die Mittelrheinvolleys vor drei Wochen in fünf Sätzen. Nun drehten sie den Spieß um und siegten in der Andernacher Realschulsporthalle mit 3:2 (25:22, 22:25, 21:25, 25:22, 15:13). Zuvor waren zwei Partien Corona-bedingt verlegt worden. „Die Moral hat gestimmt“, sagte der SG-Trainer Willi Dauer mit Blick auf den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand. „Endlich haben wir wieder ein Spiel gewonnen.“ Das war zuvor zuletzt am 9. Januar in einem Spiel der Vorrunde mit 3:0 bei der TG Bad Soden II gelungen.