Das Trainerteam der Deichstadtvolleys hat einen Neuzugang bekommen: Der 50-jährige Michel Beautier, der Name verrät bereits die doppelte französisch-deutsche Staatsbürgerschaft, wird Bundesliga-Scout der Volleyballerinnen des VC Neuwied in der Saison 2021/2022. Das hat der VCN jetzt in einer Pressemeldung mitgeteilt