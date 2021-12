Schafft Feldkirchen den ersten Saisonsieg?

In eigener Halle gibt es für die Drittliga-Volleyballer des TV Feldkirchen in der Vorrundengruppe 1 zum Jahresabschluss 2021 nur noch diese eine Chance, ihr Punktekonto wenigstens noch ein wenig aufzustocken. Der Gegner am Sonntag ab 15 Uhr in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied, der TV Bliesen St. Wendel, ist den Feldkirchenern zwar als Tabellenvorletzter schon sieben Punkte enteilt, aber jeder Zähler kann für die Mannschaft von TVF-Trainer Andreas Kurz in der im kommenden Jahr folgenden Abstiegsrunde noch sehr wichtig werden.