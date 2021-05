Der VC Neuwied tritt mit seiner Kapitänin des Meisterteams auch in der 1. Volleyball-Bundesliga an. Sarah Kamarah hat ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht im Herbst in ihre bereits siebte Saison bei den Deichstadtvolleys. Das hat der Verein in einer Pressemitteilung am Wochenende bekannt gegeben (wir berichteten).