Plus Boppard Saarlouis spielt Erfahrung aus: Bad Salzig verliert das Top-Duell mit 1:3 Das Spitzenspiel der Volleyball-Oberliga zwischen dem TV sebamed Bad Salzig und der VSG Saarlouis ging an die Gäste, die sich beim 3:1 (26:24, 23:25, 25:18, 25:20) für die 2:3-Hinspielniederlage revanchierten und als Tabellenführer nun vier Punkte vor den Verfolgern Bad Salzig und Wiesbach (3:0 gegen Germersheim) liegen. Diese Beiden treffen kommendes Wochenende in Wiesbach aufeinander.

In der gut gefüllten Bopparder Großsporthalle kamen die Bad Salziger nicht ganz an die Leistungen der letzten Spiele heran. „Leider gab es heute einen Dämpfer“, sagte Spielertrainer Julius Hammes, der den TV mit Lisa Guillermard trainiert, „wir haben nicht un unser Aufschlagspiel gefunden, haben die Aufschläge nicht so gut getroffen ...