RZ-Serie, Teil 1: Frauen des VC Neuwied reihen Aufstieg an Aufstieg

Der VC Neuwied ist ab der Saison 2021/2022 der erste Verein, der an einem Entwicklungsprogramm der Volleyball-Bundesliga teilnimmt, der ambitionierten Frauenteams der 2. Bundesliga den Weg vom leistungsorientierten Amateursport hin zum Profisport ebnen soll. In einer Serie werden wir in den kommenden Wochen und Monaten die Entwicklungsschritte beim aktuell souveränen Tabellenführer der 2. Volleyball-Bundesliga Süd der Frauen begleiten. In unserem ersten Teil zeichnen wir zunächst den Weg der Deichstadtvolleys von der Regionalliga Südwest bis in die 2. Bundesliga nach.