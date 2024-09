Plus Sinzig Rückkehr in Rhein-Ahr-Sporthalle B – LAF Sinzig freuen sich riesig auf Heimspiel Von Lutz Klattenberg i Saisonbeginn für Trainer Gilbert Deurer und seine Sinziger Volleyballmannschaft, die ihre Heimspiele endlich wieder in Sinzig austragen kann. Foto: Vollrath Die Volleyballer der LAF Sinzig starten mit einem Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) in die Saison der Regionalliga Südwest. Zu Gast in der Sinziger Rhein-Ahr-Sporthalle B ist Aufsteiger VC Ober-Roden. Lesezeit: 2 Minuten

Ja, die Sinziger Volleyballer kehren zurück in ihr Wohnzimmer, die Rhein-Ahr-Sporthalle B. Nach fast viereinhalb Jahren kann zum ersten Mal wieder ein Regionalliga-Heimspiel in der altehrwürdigen Halle stattfinden. Nach Saisonabbruch durch die Coronapandemie in 2020, einer Generalabsage der Saison 2020/2021 und der Flutkatastrophe im Juli 2021, in deren Folge die ...