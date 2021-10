Nach Tischtennis und Handball kehrt in der heimischen Region an diesem Samstag eine weitere beliebte Hallensportart in den Spielbetrieb zurück. Für die Volleyballer der SSG Etzbach geht es in der Rheinland-Pfalz-Liga nach mehr als anderthalb Jahren Pause wieder um Sätze und Siege – und das gleich bei einem Heimspieltag in der Großsporthalle in Hamm. Gegner sind dann ab 17 Uhr zunächst der TV Feldkirchen/Neuwied II und im Anschluss der SSVGH Idar-Oberstein.