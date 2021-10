Regionalliga Südwest Frauen: Mittelrheinvolleys unterliegen Mainz-Gonsenheim überraschend 1:3

Eine bittere, da nicht einkalkulierte Heimniederlage kassierten die SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach in ihrem Heimspiel der Volleyball-Regionalliga Südwest gegen das bisherige Schlusslicht der Tabelle TG Mainz-Gonsenheim. Beim einmaligen Ausflug in die Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied sprang noch nicht mal ein Punktgewinn heraus, es setzte nach 107 überwiegend ernüchternden Minuten eine 1:3 (21:25, 15:25, 25:19, 22:25)-Niederlage für die Mannschaft von Trainer Fabian Mohr.