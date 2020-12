Sinzig

Die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig stehen vor einer schwierigen Herausforderung. Im letzten Heimspiel der Saison muss am Samstag (20 Uhr) ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt in der Rhein-Ahr-Sporthalle B her, um die Chancen auf den Klassenverbleib weiter in eigenen Händen halten zu können. Der momentan gehaltene achte Tabellenplatz würde bei drei Absteigern, wovon derzeit ausgegangen werden muss, nicht reichen.