Für die Volleyballerinnen des FC Wierschem zählen in der Endphase der Regionalliga Südwest nur noch Siege. Nach dem Erfolgserlebnis gegen Tabellenführer Eintracht Frankfurt muss der Tabellenfünfte der Abstiegsrunde am Sonntag (ab 16 Uhr) in der Sporthalle Kaisersesch nachlegen. Der TSV Auerbach ist Gegner in der Nachholpartie vom zweiten Spieltag. Zwei Wochen später folgt das Rückspiel in Südhessen.