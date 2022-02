Die Volleyballerinnen des FC Wierschem stehen vor dem Abstieg in die Oberliga. Die erneut nur mit einer Notbesetzung angetretenen Maifeldvolleys verloren in der Abstiegsrunde der Regionalliga Südwest das Nachholspiel gegen die Gäste vom TSV Auerbach glatt mit 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) und liegen dadurch mit neun Punkten auf dem fünften und vorletzten Platz in der Tabelle. Dieser würde am Ende der Abstiegsrunde den Abstieg bedeuten.