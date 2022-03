Im vorletzten Spiel in der Abstiegsrunde der Regionalliga haben die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys den dringend benötigten Dreier eingefahren und nach Punkten mit dem schärfsten Konkurrenten gleichgezogen. Nach dem 3:1 (25:16, 23:25, 25:21, 25:14) beim TSV Auerbach genügt der Kombination aus Andernach und Neuwied am Sonntag im Rückspiel gegen die Hessinnen ein schlichter Heimsieg, um den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest zu sichern.