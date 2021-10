Ein rassiges Derby zum Saisonauftakt hatten sich die Fans erhofft, ein rassiges Derby bekamen sie am ersten Spieltag der Vorrundengruppe 2 in der Regionalliga Südwest geboten. Mit dem besseren Ende für die SG Mittelrheinvolleys, die in der heimischen Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach die Volleyballerinnen des FC Wierschem nach 105 Minuten Netto-Spielzeit mit 3:1 (26:24, 25:18, 22:25, 25:22) besiegte und den ersten Dreier kassierte.