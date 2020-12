Dernbach/Ransbach-Baumbach

Gerade mal drei Wochen nach dem Saisonstart kommt es am heutigen Samstag ab 19 Uhr in der Sporthalle Ransbach-Baumbach zur Spitzenbegegnung der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland zwischen Tabellenführer TV Wiesbach aus dem Saarland und den Westerwald Volleys, der heimischen Spielgemeinschaft aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach/Montabaur. Beide Teams gewannen ihre ersten beiden Meisterschaftsspiele, die Westerwälder gaben in Germersheim einen Satz ab und rangieren daher knapp hinter den Saarländern.