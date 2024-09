Plus Wierschem

Premiere für Trainer Höbelt – Koblenz Maifeld Volleys spielen in Heiligenstein

Von Christian Müller

Es ist die Auswärtspremiere für Trainer Timo Höbelt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Seine Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys gastieren am Samstag (19 Uhr) in der Rheinpfalzhalle beim TuS Heiligenstein – und peilen am 2. Spieltag auch den zweiten Saisonsieg an. „Das ist unser Ziel“, sagt der junge Coach, der bis auf die noch an der Achillessehne verletzte Sabrina Dietzler wieder alle Spielerinnen an Bord hat.