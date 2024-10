Plus Polch Pleite gegen Holz II: 0:3-Niederlage für SG Koblenz Maifeld Volleys Von Christian Müller i 0:3-Niederlage für SG Koblenz Maifeld Volleys gegen Holz II Foto: Maximilian Mohr Die Maifeldvolleys in der Defensive – die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys haben am 3. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die erste Heimniederlage kassiert. Beim 0:3 (27:29, 18:25, 19:25) gegen den TV Holz II konnte die Spielgemeinschaft nur im ersten Satz Widerstand leisten und stand nach rund 80 Minuten ohne Punkt da. Lesezeit: 1 Minute

Nach der in dieser Form unerwarteten Pleite in der Polcher Maifeldhalle war Trainer Timo Höbelt einigermaßen ratlos: „Diesmal war nur der Aufschlag okay, der Rest aber nicht das, was die Mädels normalerweise abrufen.“ Schon der Auftaktsatz lief von Beginn an in die falsche Richtung. Holz II um die alles überragende ...