Idar-Oberstein

Es ist so weit: Nach langen Wochen in der Verfolgerrolle winkt den Volleyballern des SSVGH Idar-Obersrein der Platz an der Sonne in der Verbandsliga. Voraussetzung dafür, dass der SSVGH am 15. März als Primus zum Spitzenspiel zum TV Gau-Algesheim reisen kann, ist allerdings ein glatter Erfolg im Nachholspiel am Sonntag (13 Uhr) bei BGV Simmern.