Plus Ransbach-Baumbach Party nach dem 3:0 gegen Freiburg: Westerwald Volleys bleiben Drittligist und wollen noch klettern Von René Weiss i Party in Ransbach-Baumbach: Nach dem von Spielertrainer Alexander Krippes verwandelten Matchball gegen den USC Freiburg feierten die Westerwald Volleys ihren vierten Heimsieg der Saison und den Klassenverbleib. Foto: René Weiss Alexander Krippes stieg auf der linken Seite am Netz hoch, schmetterte den Ball gegen den linken Unterarm von Freiburgs Nicolai von Klot – der Ball flog ins Netz, landete auf dem Boden im Feld der Gäste, und fertig war der Klassenverbleib der Westerwald Volleys in der Dritten Volleyball-Bundesliga Süd. Lesezeit: 3 Minuten

Der Zusammenschluss aus Ransbach-Baumbach und Dernbach/ Montabaur gewann am Samstagabend sein letztes Saisonheimspiel gegen den USC Freiburg mit 3:0 (25:23, 25:14, 25:21), was gleichzeitig (mindestens) ein weiteres Jahr in der Liga bedeutet. „Wir können auf eine spannende Saison zurückblicken, in der wir in jedem Spiel kämpfen mussten. Es ist schön ...