Plus Vallendar Oberliga-Aufsteiger auf Erfolgskurs – TV Vallendar vor emotionalem Derby Drittes Spiel, dritter Sieg – die Volleyballerinnen des TV Vallendar sind endgültig in der RPS-Oberliga angekommen. Lesezeit: 1 Minute

Bei den VSC Spikes Guldental setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer mit 3:1 (25:18, 24:26; 25:7, 25:18) durch und damit auch an die Tabellenspitze. Schon am Donnerstag (18 Uhr) wartet in Andernach bei der Zweitvertretung der SG Mittelrheinvolleys die nächste Aufgabe auf den TVV, die für einige Spielerinnen ...