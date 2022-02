Nur einmal aufgeschlagen

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Das erlebten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental am Wochenende wieder einmal. Sie hatten sich auf einen Doppel-Spieltag mit zwei Heimpartien in der Langenlonsheimer Schulsporthalle eingestellt und deshalb auch entschieden, die nach einem grippalen Infekt gesundheitlich angeschlagene Schlüsselspielerin Magdalena Becker am Freitagabend gegen die TGM Mainz-Gonsenheim II draußen zu lassen und für das deutlich wichtigere Spiel am Samstagabend gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den TV Wiesbach, zu schonen. Bitter nur, dass die Partie am Samstag gar nicht stattfand.