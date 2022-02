An diesem Samstag heißt es für die Volleyballer des TV Feldkirchen früh aufstehen. Da wo andere gerne mal Urlaub machen, am Bodensee, müssen sie bereits um 16 Uhr in der Schänzle-Sporthalle in Konstanz zu ihrem bislang wichtigsten Saisonspiel in der Abstiegsrunde der 3. Liga Süd konzentriert und motiviert am Netz stehen.