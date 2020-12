Neuwied

Nach dem souveränen 3:0-Auswärtssieg am vergangenen Samstag wartet auf die Volleyballerinnen des VC Neuwied in der 2. Bundesliga Süd das vierte Heimspiel der Saison 2020/2021. Als Gegner kommt am Sonntag die Mannschaft des Vorjahresaufsteigers TV Planegg-Krailling. Spielbeginn in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums ist um 16 Uhr.