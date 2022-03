Für die Volleyballerinnen der Roten Raben Vilsbiburg steht an diesem Samstag weit mehr auf dem Spiel als für ihren Gast. Die Deichstadtvolleys des VC Neuwied treten ab 19 Uhr in der Ballsporthalle der Kleinstadt im niederbayerischen Landkreis Landshut an. Und obwohl der Aufsteiger nach 20 Saisonspielen immer noch ohne Sieg ist, sieht Neuwieds Trainer Dirk Groß durchaus Chancen für sein Team, eine Überraschung zu schaffen.