Neuwieds Trainer Dirk Groß sieht den Gegner Straubing mehr unter Druck

„Straubing an der Donau und Neuwied am Mittelrhein haben sportlich einiges gemeinsam: In beiden Städten sind Volleyball und Eishockey die Leuchtturm-Mannschaftssportarten. Beide Teams sind mit zwei Niederlagen, eine darunter jeweils gegen den USC Münster, in die Saison 2021/2022 der Volleyball-Bundesliga der Frauen gestartet und folglich derzeit Nachbarn am Tabellenende“: So treffend beschreibt die Pressmeldung des VC Neuwied im Vorfeld des dritten Spieltags ist Ausgangslage, wenn die Deichstadtvolleys an diesem Samstagabend um 19.30 Uhr in der „turmair Volleyballarena“ bei NawaRo Straubing antreten.