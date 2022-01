Die Volleyballerinnen des VC Neuwied haben ihren ersten Punkt in der Bundesliga erkämpft. In ihrem neunten Spiel im Oberhaus verloren die Deichstadtvolleys in eigener Halle zwar das Kellerduell gegen NawaRo Straubing knapp mit 2:3 (22:25, 26:24, 25:21, 19:25, 13:15), verdienten sich aber völlig verdient den einen Punkt des Verlierers, während Straubing mir „nur“ zwei Punkten, anstatt der geplanten drei Punkte für einen klareren 3:1- oder 3:0-Erfolg, vorlieb nehmen musste.