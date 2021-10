Neuwied empfängt Stuttgart ohne Illusionen

Wenn am vierten Spieltag in einer Sportliga der noch punktlose Tabellenletzte den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer empfängt, dann ist die Favoritenstellung zwar klar ans Gästeteam verteilt. Üblicherweise ist es in einem solchen Fall dennoch denkbar, dass die Heimmannschaft auch mal einen Überraschungscoup landet oder dem Topteam zumindest das Leben und das Siegen schwer machen kann. Wenn an diesem Samstag das Frauenteam des VC Neuwied in der Volleyball-Bundesliga gegen Allianz MTV Stuttgart antritt (Spielbeginn: 19 Uhr, Sporthalle Rhein-Wied-Gymnasium in Neuwied), sind die Vorzeichen jedoch völlig anders.