Plus Wierschem/Koblenz

Neue SG feiert ihre Oberliga-Premiere – Heimspiel für Koblenz Maifeld Volleys

Von Christian Müller

i Die SG Koblenz Maifeld Volleys gehen in die Oberligasaison mit (von links) Maria Walther, Cindy Hennoch, Katharina Hewel, Larissa Dietzler, Donna Ströher, Sina Bruchhäuser, Kimberly Löcher, Hannah Dorgeist, Louisa Mohr, Hanna Linden, Sabrina Dietzler und Eileen Clasani. Foto: Maximilian Mohr

Es geht wieder los: Während der Saisonstart in Liga fünf für Volleyballerinnen wie Donna Ströher schon eine liebe, alte Gewohnheit ist, feiern einige Mitspielerinnen und Trainer Timo Höbelt am Sonntag ab 16 Uhr Premiere in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dann trifft die neue SG Koblenz Maifeld Volleys auf den ASV Landau, Spielort ist ausnahmsweise die IGS in Koblenz.