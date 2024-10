Plus Ransbach-Baumbach

„Negativrausch“ gegen Rüsselsheim: Der Kopf bereitet Drittligist Westerwald Volleys Probleme

Von René Weiss

i An Erfahrung mangelt es den Westerwald Volleys (grüne Trikots, rechts Frieder Reinhardt, links Manuel Lohmann) wahrlich nicht. Aktuell zeigt der Drittligist aus Ransbach-Baumbach und Dernbach dennoch Nerven, wenn es kritisch wird. Das kostet wichtige Punkte. Foto: Andreas Hergenhahn

Sie sind erfahren, die Spieler der Westerwald Volleys, haben in den vergangenen Jahren auf dem Weg in die 3. Volleyball-Bundesliga Süd Situationen wie die im Heimspiel gegen die TG Rüsselsheim am Samstagabend in heimischer Halle schon unzählige Male erlebt. Der Gegner startet eine Serie – nichts Besonderes, Alltag im Volleyball. Was allerdings nicht zum Alltag gehören sollte, sind Serien von sieben oder sogar noch mehr Punkten in Folge.