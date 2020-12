Wierschem/Andernach

Für die Volleyballerinnen des FC Wierschem steht am Samstag in Mainz-Bretzenheim erst das zweite Saisonspiel in der Regionalliga an. Die Kolleginnen der Mittelrheinvolleys stehen am Sonntag gegen Stadecken-Elsheim schon zum dritten Mal auf dem Feld. Weil die Realschulhalle in Andernach nicht zur Verfügung steht, findet diese Partie in Boppard statt.