Andernach

Perfekte Premiere für die Volleyballerinnen des VC Neuwied und der DJK Andernach: Die Mittelrheinvolleys haben ihr erstes Spiel in der Regionalliga Südwest ohne Satzverlust gewonnen. In der Andernacher Realschulsporthalle besiegte die neu gegründete Spielgemeinschaft am zweiten Spieltag den Mitaufsteiger proWin Volleys TV Holz II klar mit 3:0 (25:17, 25:14, 25:22), dafür benötigten sie nur 72 Minuten.