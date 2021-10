Mittelrheinvolleys sind zum Saisonstart im Rheinlandderby Favorit

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach den letzten Spielen in der Regionalliga Südwest geht es für die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys Neuwied/Andernach in Deutschlands vierthöchster Spielklasse wieder los, und zwar prompt mit dem Rheinlandderby gegen den FC Wierschem. Die Mittelrheinvolleys sind an diesem Samstag ab 19 Uhr in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach Gastgeber dieses Nachbarschaftsduells. Zuschauer sind unter Corona-Beschränkungen in einem gewissen Rahmen erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder zugelassen.