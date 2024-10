Plus Neuwied Mittelrheinvolleys punkten sich aus den negativen Gefilden heraus Von Lutz Klattenberg Die SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach können in der Volleyball-Regionalliga Südwest nun das Feld von hinten aufrollen. Beim Aufsteiger HTG Bad Homburg gelang der Mannschaft von Trainer Ben Messner ein 3:1 (25:21, 25:14, 26:28, 25:16)-Auswärtssieg, der die Punktebilanz am vierten Spieltag ins Positive brachte. Lesezeit: 1 Minute

Den Mittelrheinvolleys waren vor dem Saisonbeginn aufgrund von Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls beim SG-Verein VC Neuwied sechs Punkte abgezogen worden. In vier Spielen holte die SG schon acht Punkte, zwei stehen in der Tabelle nun auf der Habenseite. „Kategorie Arbeitssieg“, so charakterisierte Messner die Partie in Bad Homburg. „Spielerisch geht es sicherlich ...